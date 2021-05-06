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Bursa'da kavga ihbarına gelen polislere silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri, kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Olayda polis memuru ile birlikte bir kişi daha yaralanırken, silahlı saldırgan kaçarak kayıplara karıştı

Bursa'da kavga ihbarına gelen polislere silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
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DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişinin sokak ortasında kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

Polislerin kavgaya müdahale ettiği sırada şüphelilerden biri belindeki tabancayı çıkarıp, ekiplerin üzerine ateş açarak kaçmaya başladı. DHA'nın haberine göre; şüphelinin tabancasından çıkan mermilerle polis memuru Ramazan A. bacağından, kavga ettiği kişi ise ayağından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Ramazan A.'nın ekip arkadaşının anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak çalışma başlatırken, yaralı polis memuru Ramazan A. ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen Ramazan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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