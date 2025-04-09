Bursa'da otopark çalışanı silahlı vuruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta bir otoparkın önüne motosikletle gelen şüpheli ya da şüphelilerce, otoparka doğru tabancayla ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği otopark çalışanı N.Ş., kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. N.Ş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, otoparktaki otomobile bir merminin isabet ettiğini ve olay yerinde 10 boş kovanın olduğunu belirledi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.