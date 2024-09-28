Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da palet fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Bursa'da palet fabrikasında yangın

        Bursa Osmangazi'deki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 05:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 05:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palet fabrikası alevlere teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

        RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 02.00 sıralarında Altınova Mahallesi, Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine iş yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

        Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #Osmangazi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail yine Beyrut'u vurdu
        İsrail yine Beyrut'u vurdu
        Feribotun tuvaletinde şüpheli ölüm!
        Feribotun tuvaletinde şüpheli ölüm!
        Silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı
        Silahlı kavgada baba ve 4 çocuğu yaralandı
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası