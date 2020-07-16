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Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'nın merkez Ormangazi ilçesinde tarihi bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 10 itfaiye aracı müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.

yangın
DHA

Yangın saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk binada meydana geldi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Tarihi binada geçtiğimiz Ocak ayında da yangın çıkmış ve bu yangında hasar görmüştü. Daha önce kentin en bilindik kafelerinden biri olarak kullanılan binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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