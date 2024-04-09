Bursa'da tekne battı
Bursa Mudanya'da BUDO iskelesinin yanında bulunan tekne, su almaya başladıktan kısa bir süre sonra battı
Giriş: 09.04.2024 - 05:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 05:50
Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.
BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.
AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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