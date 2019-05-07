Bursa'da bir sitenin bahçesinde başı kesilmiş halde beş kedi yavrusu bulundu. Anne kedi ise yavrularının yanından bir an olsun ayrılmadı.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site görevlisi Ramazan Taş bir aydır besledikleri yavru kedilerinin yanına giderek onların yemlerini tazeleyeceği sırada korkunç manzarayla karşılaştı.