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Bursa'da vahşet! Yavru kedilerin başını kesen cani aranıyor

İHA

Bursa'da bir sitenin bahçesinde başı kesilmiş halde 5 kedi yavrusu bulundu. Anne kedi ise yavrularının yanından bir an olsun ayrılmadı. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kedileri öldüren caniyi bulmak için çalışma başlattı. Kedileri bulan site görevlisi Ramazan Taş, "Biz de burada site sakinleri olarak onlara yer ve mama temininde bulunduk. Bir hafta sonra zaten gönüllü bir kişi kedileri yazlığına götürecekti. İnşallah bunu yapan cani ya da caniler en kısa sürede bulunur" dedi

Bursa

Bursa'da bir sitenin bahçesinde başı kesilmiş halde beş kedi yavrusu bulundu. Anne kedi ise yavrularının yanından bir an olsun ayrılmadı.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site görevlisi Ramazan Taş bir aydır besledikleri yavru kedilerinin yanına giderek onların yemlerini tazeleyeceği sırada korkunç manzarayla karşılaştı.


5 yavrunun başlarının spatula ile gövdelerinden ayrılarak kafesin içinde ve bir tanesinin de tuvalete kaçtığı sırada orada başı kesilmiş halde buldu. Olayı duyan site sakinleri polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kedilerin ölümüne sebep olan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Site görevlisi Ramazan Taş, "Anne kedi burada sitenin bodrumunda bir ay önce 5 yavru dünyaya getirdi. Biz de burada site sakinleri olarak onlara yer ve mama temininde bulunduk. Düzenli olarak onlarla her gün ilgileniyoruz. Bir hafta sonra zaten gönüllü bir kişi kedileri sahiplendi ve yazlığına götürecekti. Fakat bu sabah geldiğimde başları gövdelerinden ayrılmış şekilde buldum. Çok korktum. Hemen polise haber verdik. İnşallah bunu yapan cani ya da caniler en kısa sürede bulunur" dedi.

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