İHA

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinanbey Mahallesinde bir kıraathanede kağıt oynatıldığı ihbarını alan asayiş ekipleri iş yerine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında iş yerinde 14 kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak maske takmadan yasak olmasın rağmen kağıt oynadıkları tespit edildi.

54 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şahıslara ve işletme sahibine toplam 54 bin lira ceza kesildi. İHA'nın haberine göre; aynı iş yerine daha önce de ekipler tarafından baskın yapıldığı, yine aynı suçtan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.