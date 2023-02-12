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Uzmanlar uyardı: Bursa'da 7 aktif fay bulunuyor! İşte Bursa fay hattı haritası

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından diğer ilerin deprem riskleri araştırılmaya başlandı. Beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündeme gelirken Bursa’da bulunan 7 aktif fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler merak ediliyor. 10 ili birden etkileyen depremin yıkıcı etkisinin dehşetine düşen vatandaşlarda yeni bir depremin olması riskine karşı araştırmalar hız kazandı. Hal böyleyken Bursa fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki Bursa fay hattı nerelerden geçiyor? Bursa'daki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 Bursa fay hattı haritası…

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  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    Bursa'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi.  Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'Bursa Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    Bursa'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi.  Deprem uzmanları tarafından oluşturulan Bursa Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

    Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

    Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

    Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

    Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

    Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

    Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

    Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

    Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

    Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

    Yıldırım merkez ve mahalleler

    Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

    Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

    Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

    Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

    Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir
  • BURSA FAY HATTI HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden geçiyor? İşte Bursa deprem haritası

    BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Büyükorhan

    Harmancık

    İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

    Keles

    DEPREM RİSK DURUMU SORGULAMA EKRANI

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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