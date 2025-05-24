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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada | Son dakika haberleri

        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!

        Bursa'da, bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasp eden şüpheli Bilgin G., tutuklandı. Şüphelinin taksi şoförünü silahla tehdit ettiği anlar, araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:11
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        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
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        Bursa'da olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi.

        BAŞKA BİR ARACA SİNİRLENDİ

        DHA'daki habere göre kız arkadaşını Balat Mahallesi’ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.

        SİLAHI DOĞRULTUP "TAKİP ET" DEDİ

        Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi.

        TAKSİCİYİ GASP EDİP KAÇTI

        Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., "Sen niye kaçırdın adamları? Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Taksi şoförü "Bana 800 lira verdin ağabey" deyince, Bilgin G. de "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasp etti.

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        POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.

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