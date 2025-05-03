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        Haberler Gündem Çevre Bursa'nın derelerinde "Marmara" önlemleri! | Son dakika haberleri

        Bursa Büyükşehir'den derelerde "Marmara" önlemleri: 155 nokta betonla kapatıldı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Çayı ile diğer derelerin temiz akması için geniş çaplı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İçmesuyu arıtma tesislerinin kapasitelerini artırırken, yeni atık su arıtma tesisleri de yaparak Marmara Denizi'ni koruma altına almaya çalışıyoruz. Nilüfer'e kaçak deşarj yapan 155 noktayı betonla kapattık. 20 yıldır suya karışan Hamitler Çöplüğü'nün çöp suyunu artık arıtıyoruz. Ayvalıdere için de ciddi çalışma başlattık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:36
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Çayı ile diğer derelerin temizliğine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

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        Arıtma tesislerinin kapasitelerini artırdıklarını ve özellikle biyolojk arıtma tesislerine yönelik yatırımları hızlandırdıklarını dile getiren Bozbey, kapasite artışı sağlarken bir taraftan yenilerini yaparak Marmara Denizi'ni korumaya çalıştıklarını anlattı.

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        Müsilajın her an daha çok görülebileceğini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Havalar serin gidiyor ama sıcaklık arttığında müsilaj etkisini hep beraber göreceğiz"dedi.

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        Başkan Mustafa Bozbey, "Yeşil Bursa" anlayışını ortaya koyarak çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Daha önce kendilerini eleştirmiştim ama şimdi beraber çalışıyoruz, duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Valilik koordinasyonunda ekipler kuruldu. Büyükşehir, Valilik ve İl Müdürlüğünden ekiplerle Nilüfer Çayı'nın daha temiz akması için çalışıyoruz. Ekipler, Nilüfer Çayı'nı baştan başa gezdiler. Sadece Nilüfer Çayı'nda 155 noktada kaçak deşarja rastladılar. Biz diyoruz ki 'niye böyle akıyor?' Bundan böyle akıyor Nilüfer Çayı."

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        Belediye ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kendi yanlışlarını da gördüklerini ifade eden Bozbey, "Yıllardır yapılması gereken ama yapılmamış olan yanlışları gördük. Bunlardan birisi çöp süzüntü suyunun direkt olarak Nilüfer Çayı'na verilmesi. Hiç mi aklınıza gelmedi 20 yıl boyunca. Bir bağlantıyla arıtma tesisine vereceksiniz çok basit. Şimdi yapıyoruz çok basit ve yakında bitecek. Çöp suyu artık çayı kirletemeyecek" diye konuştu.

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        Bozbey, 4-5 mahallenin atık suyunun da olduğu gibi Nilüfer Çayı'na gittiğini belirterek, şöyle devam etti: "Onları da toparladık. 155 noktadaki kaçak deşarjlara yönelik ekip kurduk ve hepsinin ağzını betonladık. Yakında fabrikalarda geri tepmeler sonucu taşmalar başlayınca koştura koştura Buski'ye gelecekler. O zaman soracağız nereye ve nasıl atık bıraktıklarını. Derelere başlayacağız. Daha vahim tabloyla karşılaşacağımı tahmin ediyorum. Ayvalı Dere'de ne var çok merek ediyorum. Çalı ve Kayaapa'dan geliyor orada ne var çok merak ediyorum. Gürsu'den gelen dereler. Onlara da başlayacağız. Bütün derelerde çalışmalara başlayacağız. Temiz akmasını sağlayacağız."

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        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nde yüzey suyu sıcaklığının 14 dereceyi geçtiğini ve daha da yükseleceğini belirtti.

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        Prof. Sarı, "Bugünden itibaren Güney Marmara başta olmak üzere bütün kıyılarda müsilaj daha çok yüzeye çıkmaya başlayacak. Aylardır yok saydığımız müsilaj uzunca süre gündemimizi meşgul edecek. Çare? Aylardır söylüyoruz, işbirliği halinde kirliliği önce azaltmak sonra 1 litre bile arıtılmamış atık suyu Marmara'ya vermemek" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #Nilüfer Çayı
        #müsilaj
        #Marmara Denizi
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