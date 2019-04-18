Akşam saatlerinde jandarmaya, Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağarada 35 metre derinlikte 7 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekiplerin bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.



ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU



Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince 8.definecinin bir çobana haber verdiği, onun da jandarmadan yardım istediği bildirildi. Jandarma ekipleri mağaraya kimsenin girişine izin vermezken, arama kurtarma ekiplerinin ekiplerin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.