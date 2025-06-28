Bursa’da festival coşkusu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki beşinci durağı Bursa oldu.

Dokuz gün sürecek festival boyunca, 71 noktada yaklaşık 600 etkinlikle, Bursa’nın değerleri görünür kılınacak. Bursalılar, festival kapsamında sanatın her rengine eşlik eden sergilerle, kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme şansı yakalayacak.

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı; "Türkiye'nin dünya turizmi açısından 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükselmesi bir tesadüf değil. Dünyanın dört bir yanında reklamlarımızla, aktivitelerimizle, kültür mirasımızın etkin tanıtımıyla, zengin ieçrikli etkinliklerle bunu başardık. Özellikle kültürel etkinlikler nitelikli ziyaretçi sayısını destekleyerek, önemli katkı sağlamaktadır. Bu etkinlijklerin en güçklü taşıyıcısı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali'dir" dedi.

PICASSO BURSA’DA: PABLO PICASSO: YARATILIŞ HER ŞEYDİR Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı’nda açılacak olan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi; dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek. Sergide, sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak. Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulacak sergi, Picasso’nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, onun sanatsal dönüşümünü de kapsamlı biçimde ele alıyor. DİJİTAL SANATIN SEÇKİN ÖRNEKLERİ BURSALILARLA BULUŞACAK Festivalde geleneksel sanatların yanı sıra dijital sergiler de dikkat çekiyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı, bu yıl iki dijital sergiye ev sahipliği yapacak. “Köklere Yolculuk” Dijital Sanat Sergisi, Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla yeniden yorumluyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen, aralarında Osman Hamdi Bey ve Abidin Dino gibi önemli sanatçıların da bulunduğu eserler; on güncel sanatçının yaratıcı dokunuşuyla, dijital araçlar kullanılarak izleyiciyle buluşacak.

Sanatın evrensel dilinin geçmişle geleceği buluşturduğu sergi, klasik eserlerin çağdaş dijital sanat formlarıyla yeniden hayat bulduğu etkileyici bir deneyim sunacak. “Eskizden Piksele” Dijital Sanat Sergisi ise ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan “Yeni Medya” sanatçılarını bir araya getirerek dijital sanat, kinetik sanat, biyo-sanat, elektronik tekstil ve ses tasarımı gibi geniş bir disiplin yelpazesinden eserleri içeren karma bir seçki sunacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, festival boyunca birçok sergiye ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler; “Adil-i Mutlak” Sergisi, “Quasimotho Resim Sergisi”, “Gelenekten Geleceğe Düşen İzler: Osmanlı Dönemi Bursa’da Türk Okçuluğu” Sergisi, “Gökyüzünden Türkiye” Sergisi, “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi”, “Resimlerle Osmanlı Askeri” Sergisi ve “Bursa’nın Mirası Karma” Sergisi’ni festival süresince gezebilecek. FİLİSTİN MÜCADELESİ UNUTULMADI: “NURİ PAKDİL VE KUDÜS” Merhum Nuri Pakdil’in edebî ve fikrî mirasını, Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten’in titiz çalışmalarıyla bir araya getiren “Nuri Pakdil ve Kudüs” sergisi, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Kudüs’ün İslam medeniyeti açısından taşıdığı derin anlamı, Filistin halkının onurlu direnişini ve bu kutlu davaya ömrünü adamış bir fikir ve gönül insanı olan Nuri Pakdil’in manevi mirasını, sanatın evrensel diliyle anlatacak.

SANAT GÜNEŞİ DOĞDUĞU TOPRAKLARDA ANILIYOR: ZEKİ MÜREN SERGİSİ Bursa Kent Müzesi, Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren’i kendi memleketinde çok özel bir sergiyle yeni nesillere anlatacak. Sergide, Müren’in vasiyeti üzerine eserlerini bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı koleksiyonundaki eserler ve kişisel eşyaları ziyaretçilerle buluşacak. Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Zeki Müren’i ve sanat hayatını anlatan bu sergide; sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra bizzat kendi yazdığı besteler, mektuplar ve notlar yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca şu sergiler ziyaretçileri bekliyor: Nilüfer Pancar Deposu’nda “Cengiz Yatağan” Heykel ve Resim Yerleştirmesi, Atatürk Evi Müzesi’nde “Ozan Oganer” ve “Beste Alperat” heykel sergileri, Osmanlı Evi Müzesi Ana Eyvan’da “Beni Bana Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı” Sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde “Kuş Dünyası” ve “Makedonya'da Türk İzleri” sergileri, Koza Han’da “Kutnu Kumaş” ve “Bir Sevdadır İpek” sergileri, Bursa Arkeoloji Müzesi’nde “Ölümsüzlük Sembolü Mezar Steli” Sergisi, İnebey Hamamı’nda “Kubbelerin Sırrı: Bursa” Sergisi, Ördekli Kültür Merkezi’nde “Gizem Dolu Anadolu” Sergisi, Zindan Kapı Müzesi’nde “Vaveyla” Dijital Sanat Sergisi, Bursa Kent Müzesi’nde “İbrahim Balaban Sergisi”, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Türkiye'nin Minyatürleri”, “Türkiye'nin Ustaları” belgesel gösterimi ve “Yaşayan Miras: Bursa İpeği, Kozadan Çözülenler” sergisi, Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde “Sır ve Sûret: Hat, Tezhip, Minyatür ve Ebru Sanatları” Sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi’nde “Kutsal Aydınlık Şamdan” Sergisi, Uluumay Vakfı’nda “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Başlıklar” Sergisi, Hüsnü Züber Gençlik Merkezi’nde “Sanatımda Miras Var” Sergisi ve Bursa Arkeoloji Müzesi’nde “Metalden Seramiğe Dönüş Hikayesi: Sikke Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

BURSA KONSER VE GÖSTERİLER İLE ŞENLENECEK Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler, şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak. Ebru Yaşar, Buray, Merve Özbey, Ferhat Göçer, Mazhar-Fuat, Bayhan, Haluk Levent, Sefo ve Tuğçe Kandemir gibi ünlü sanatçılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı’nda kurulacak ana sahnede hayranlarıyla bir araya gelecek. Serkan Çağrı ve Orkestrası ile Ece Ata, İncesaz, Coşkun Sabah ve “Büyük Aile: Biz Güçlü Bir Aileyiz” etkinliğine sesiyle renk katacak Abdullah Beyhan da festival kapsamında sevenleriyle buluşacak. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu “Semâ Mukâbelesi” ve “Devrân-ı Şerif”, Antalya Devlet Opera ve Balesi “Avrupa’dan Anadolu’ya” ve “Operadaki Türk Karakterleri”, Coşkun Karademir “Etnik Sinyaller”, Feyzullah Çelebi “Vuslat Tasavvuf Müziği Konseri”, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası “Türk Dizi Müzikleri” ile Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Besteleri” konserleriyle sahne alacak. “Neydi O Şarkı” konseri ve Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı’nın konseri de müzikseverlere özel anlar yaşatacak. Festival ayrıca Bursa’da “Mehter Konseri ve Kılıç Kalkan Oyunu Gösterisi”, Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu IVERIA’nın “Gürcistan Kartalları” ve “Kumun Büyüsü Anlatı Şiir ve Kum Sanatı Gösterisi”ne ev sahipliği yapacak.

III. Genç Ses Yarışması Finali’nin düzenleneceği festivalde, ünlü komedyen Gökhan Ünver stand-up gösterisiyle sahnede olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, ülkemizin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırıyor. Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak. TİYATRODAN OPERAYA ATÖLYEDEN SÖYLEŞİLERE Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Oditoryum Alanı, UNESCO Misi SOKÜM Müzesi, Elif Özay Filografi Atölyesi, Şebnem Tuna Çini Çiftliği Atölyesi, İncili Sanat Atölyesi, Alâ Sanat Cafe & Atölye, Elmas Sanat Atölyesi, Yihmed Zahide Sanat Evi, Semih Çelebi Atölyesi, Sirius Çini ve Seramik Sanat Atölyesi, Galerinaar Sanat Galerisi, Pembe Yıldız Keçe Atölyesi, Nakşı Ebru Sanat Atölyesi, Sanati Filografi, UNESCO Derneği ve İpek Özsoy Minyatür Atölyesi’nde düzenlenecek birbirinden farklı atölyeler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yeniden canlandırarak sanatseverleri kültürel mirasla buluşturacak.

REKLAM Festival kapsamında Ok, Yay, Deri ve Zihgir Atölyesi; Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyeleri; Ebru Atölyesi; Filografi Atölyesi; Keçe Atölyesi; Çini, Çini Boyama ve Çini Dekor Atölyeleri; Ahşap Şekillendirme ve Ahşap Baskı Atölyeleri; El Yapımı Kağıt Atölyesi; Minyatür Atölyesi; İpek Koza Çiçek Yapımı ve İpek Koza El Ürünleri Atölyeleri ile Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi katılımcılarını ağırlayacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festival kapsamında Bursalı sanatseverlerle buluşacak. Kayseri Devlet Tiyatrosu “Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Karbela”, Antalya Devlet Opera ve Balesi “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, Ankara Devlet Opera ve Balesi ise “Zorba” bale temsili ile Bursalılara sanat dolu bir festival deneyimi yaşatacak. “FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde her yaştan onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak. Bu kapsamda “Coşkun Aral Söyleşisi ve FotoMaraton Ödül Töreni” gerçekleşecek.

Bursa İpekçiliğinde Sorunlar ve Gelecek Perspektifleri Paneli, Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı ve Açılış Paneli’nin düzenleneceği festivalde ayrıca; “Kral Şakir’in Çizeri Şehrinize Geliyor” söyleşisi ile Varol Yaşaroğlu, “Kahvenin Hatrı Edebiyat Söyleşileri” ile Kaan Murat Yanık, “Kitaplar, Sorular ve Heykeller” okuma etkinliği ile Murat Moroğlu, “Züleyha ile Sınırsız Sohbetler” ile Züleyha Ortak ve Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, “İlişkilerde Pin Kodunu Çözüyoruz” söyleşisi ile Uzman Psikolojik Danışman Cüneyt Baş, Tasavvuf Tarihinde Bursa Söyleşi ile Prof. Dr. Mustafa Kara, “Bursa Mevlevihanesi ve Mevlevilik” söyleşisi ile Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ve “Ahmet Selçuk İlkan ve Afrikalı Ali” söyleşileriyle Bursa’da olacak. “Bursa Kazıları Söyleşisi”nde Prof. Dr. Berna Alpagut, Prof. Dr. Derya Şahin ve Doç. Dr. Berkay Dinçer kazıların son durumu hakkında değerli bilgiler paylaşacak. Abdulhamit Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek “From Ground Zero” etkinliğinde ise yönetmen Yeşim Tonbaz sinema ilgilileriyle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL Çocuk Köyü, Hüdavendigar Kent Parkı’nda dokuz gün boyunca birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinlikle çocuklarla buluşacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları ve tematik oyun alanları festival boyunca çocuk köyünde yer alacak. Ayrıca müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin verildiği aktivite çadırları da çocukların gelişimine destek olacak. Çocuklar “Gökyüzü Gözlem” ve “Ali Baba'nın Çiftliği Tematik Alanı” gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalayacak. TRT Market’te ise TRT’nin sevilen lisanslı ürünlerine ulaşabilecekler. “Minyatür Atölyesi”, Alâ Sanat Cafe & Atölye’de “Su Kabağı İşlemeciliği Atölyesi”, Karagöz Akademi-Pirinçhan’da “Karagöz Tasvir Yapım Atölyesi” ile çocuklar yaratıcılıklarını geliştirecekleri yeni deneyimler yaşayacak. Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde kurulan “Dublaj Kutusu” ile eğlenceli anlar yaşayacak minikler, Bursa Arkeoloji Müze Bahçesi ve Teşhir Alanı’nda gerçekleşecek “Kültür Koruyucuları” etkinliğinde ise arkeoloji ve kültürel mirası koruma konularında bilinçlenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, “Cingöz’ün Oyunu” ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu’nda miniklerle buluşacak. SANAT SOKAĞA TAŞACAK Festival kapsamında Korupark AVM’ye yerleştirilecek piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergileyecek. “Sen de Söyle” kabininde ise Bursa’nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını atacaklar. Cumhuriyet Meydanı, Zafer Plaza AVM ve Bursa Kent Meydanı önünde kurulacak “Sokak Sahne”de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturacak. Zafer Plaza’da yer alan “Karaoke Kabini” de ziyaretçilerine müzikle dolu zamanlar yaşatacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Parkı’nda kurulacak olan “Artmeydan”da ressamlar eserlerini halkla iç içe resmedecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bahçesi’nde yer alacak olan “Okçuluk Deneyim Alanı”nda Bursalılar geleneksel ata sporumuz okçuluğu deneyimleyecek. LEZZET DURAKLARI Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl önderliğinde, Türkiye’nin en değerli şefleri, o şehrin kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini araştırıyor, reçetelerini yazıyor ve bu yemekleri “Lezzet Noktası” olarak seçilen restoranlarda birlikte hazırlayıp menülere dâhil ediyor.