Burun damlası orucu bozar mı? sorusu 11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde olmamız ile birlikte en çok araştırılan konular arasına girmeye başladı. Burnumuza yaptırdığımız her hangi bir ameliyat, operasyon ve yahut burun tıkanıklığı nedeniyle burun damlası veya sprey kullanırız. Peki burun damlası orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi sayfasında bu soruyu cevapladı. İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).