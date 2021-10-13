"DEĞİŞKEN BİRİYİM"

28 yaşındaki oyuncu, "Karakterinizi tek kelime ile tanımlamanız gerekse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bu soruya en fazla 'değişken biriyim' diye cevap verebilirim. Tanımlamaları çok sevmiyorum." yanıtını verdi.

Büşra Develi, ayrıca "Kalabalık bir ailede büyümek çok şey öğretiyor insana." ifadelerini kullandı.