Büşra Develi'den, sevgilisiyle ilk paylaşım

Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. Develi, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı kareye yalnızca bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek duygularını sade bir şekilde ifade etti.

Fotoğraflar: Instagram