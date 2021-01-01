Büşra Develi 25 Ağustos 1993'de İzmit' dünyaya gelmiştir. Birkaç film ve dizide rol almıştır. Yaptığı başarılı işlerle her daim övülen bir kadındır. Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinde Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. İşte detaylarla birlikte Büşra Develi kimdir?

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993'de İzmit' dünyaya gelmiştir. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır. Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rol almıştır.

Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Büşra Develi, 182 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

BÜŞRA DEVELİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

2017 Ayla Nimet Yardımcı Karakter

2017 Bitmiş Aşklar Müzesi Kısa Film-başrol

2018 Hadi Be Oğlum Başrol

2018 Arada Lara başrol

BÜŞRA DEVELİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Selin Başrol

2016 Tatlı İntikamlar Rüzgar Yardımcı Karakter

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Eleni Ana Karakter

BÜŞRA DEVELİ'NİN ROL ALDIĞI İNTERNET DİZİSİ

Yıl Başlık Rolü Notlar

2017-2018 Fi Kara Bilge Ana Karakter