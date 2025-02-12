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        Haberler Magazin Büşra Develi'nin sevgilisinden klasik kaçış

        Büşra Develi'nin sevgilisinden klasik kaçış

        Büşra Develi, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Develi'nin sevgilisi, o esnada birlikte görünmemek için başka yöne doğru gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:23
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Büşra Develi, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncu ile sevgilisi, fotoğraflarının çekilmesiyle birlikte farklı yönlere doğru yürümeye başladı.

        Büşra Develi, yeni ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermemek için konuyu sosyal medyaya getirdi. Develi; "Bu aralar, sosyal medyada aktif değilim, genelde bir detoks halinde geçiyor. Bir şey olunca bakıyorum ve bir süre yok oluyorum. Dikkat dağıtıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yorumlar falan değil de kendi hayatıma odaklanmaya çalışıyorum. Orada hep başkalarının hayatı var. Kısa süreli videolar falan çok dikkat dağıtıyor. Kendim korumaya çalışıyorum aslında" derken sevgilisinin kim olduğu konusunda bir bilgi vermekten kaçındı.

        Ayaküstü röportajı bittiğinde Büşra Develi, gözleriyle sevgilisini aradı ama göremeyince; "Bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu" dedi.

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        #Büşra Develi
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