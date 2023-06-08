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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu

İstanbul'un taksi sorunu Büşra Develi ile erkek arkadaşının deşifre olmasına neden oldu. Develi, yarım saat boyunca taksi bulamayınca erkek arkadaşıyla görüntülenmek zorunda kaldı

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  • Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Büşra Develi, Bebek'teydi. Ünlü oyuncu, erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

    Büşra Develi, görüntülendiğini fark edince erkek arkadaşı kendisinden uzaklaştı. 
  • Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu - Magazin haberleri

    TAKSİ BULAMADI

    Bir mekâna giriş yapan Büşra Develi, aradan yarım saat geçtikten sonra çıkış yapmak istedi. Ancak kapıda yarım saat beklemesine rağmen taksi bulamayınca Develi, oradan erkek arkadaşıyla birlikte yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı.
  • Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu - Magazin haberleri

    "AŞK KESİNLİKLE BAŞLAMADI"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda 2018'de ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye gazeteciler, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusunu yöneltmişti.

    Konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Sadece yolda karşılaştık. Zamanında ikimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. 'Karşılaşma' diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik ama söz konusu 'aşk' olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" demişti.
  • Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu - Magazin haberleri

    "BİR DAHA BİR ARAYA GELMEMİZ İMKANSIZ"

    Eski âşıklar, daha önce, "Bir daha bir araya gelmemiz imkânsız. Geri dönüşü yok" şeklinde konuşmuştu.
  • Büşra Develi taksi bulamayınca deşifre oldu - Magazin haberleri

    "İHANET" İDDİASI

    3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift, 2018'de yollarını ayırmıştı. İkilinin ilişkilerinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ve sokak ortasında kavga ettikleri iddia edilmişti.

    Büşra Develi, haklarında çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Develi, söylentilerin yalan olduğunu ifade ederken, ayrıldıklarını ise doğrulamıştı.

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