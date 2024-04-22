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        Haberler Gündem Güncel Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda

        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda

        Afyonkarahisar'dan doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri alarm vermeye başladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, nehrin kuraklık sinyali verdiğini, yağışlardaki düşüşün su kıtlığına yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:57
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarındaki Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde yağışın az olması nedeniyle kuraklık etkili olmaya başladı.

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        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kuruma noktasına gelen nehirde yağışlardaki düşüşlerin su kıtlığına yol açabileceğini söyledi.

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        Sürücü, "Uzun süre yağmayan yağmur, dün bardaktan boşalırcasına yağsa da Menderes'te pek fazla bir şeyin değişmediği görülüyor. Yağmura ve suya hasret kalan çiftçiler baharın gelmesiyle birlikte havza boyunca sıralanan tarlalarına Menderes'ten su çektiler. Menderes yatağından çekilen suyla binlerce hektar araziye su basıldı. Menderes'in birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti." dedi.

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        Menderes'ten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçilerin, Aydın ve Söke Organize Sanayi Bölgelerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Sürücü, "Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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        Sudaki sıkıntıların sadece tarımı değil, nehir ekosistemini, ulusal ve uluslararası açıdan tehlike altında çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası'nın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkileyeceğini aktaran Sürücü, "Söke'ye bağlı Sarıkemer'de yerleşimi ikiye bölen Menderes üzerinde yer alan Tarihi Taşköprü'de neredeyse su tamamen bitmiş durumda. Bu alanda sular kuruduğundan, Tarihi Taşköprü'nün arkasında biriken tonlarca çöp, katı atıklar, ağaç kütükleri, çalı çırpı köprünün kemerlerini tıkamış olduğu ve köprüye ne kadar zarar verdiği net bir şekilde görülmektedir." diye konuştu.

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        "TAŞKÖPRÜ'DE SU KURUDU"

        DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya değinen Sürücü, Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü'nün memba tarafında biriken malzemelerin, makineli çalışma ile alınarak, suyun rahat bir şekilde akışının sağlandığından söz ederek şunları kaydetti:

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        "Şu anda Taşköprü'de sular kurudu. Çöpler ve atıklar açık bir şekilde görülmektedir. Belki sulu haliyken temizlemek zordu ama şimdi çok kolay ve temizlenecek yer net bir şekilde görülmektedir. Kemerlerin altında bulunan atıklar, kütükler tamamen temizlenerek tekrar sular geldiğinde rahat bir şekilde akışın sağlanması için bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca, çöpleri ve atıkları su yüzeyinde tutan yüzer bariyer sistemi yıllardır bir türlü tamiratı yapılamadığından, yukarı havzadan gelen atıklar Söke regülatörünün önünde birikmeye başlamıştır. Umarız sulama mevsimi bitiminde regülatör kapakları açıldığında bu atıklar menderes yoluyla denize gönderilmez. Bir an önce kurumlar arası iş birliğiyle bu çalışmalar başlatılmalıdır."

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        #Büyük Menderes
        #afyonkarahisar
        #su krizi
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