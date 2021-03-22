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Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri her Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi. Peki Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamları beğeni ile izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. Diziseverler yeni bölümü beklerken dizinin yayına ara verdiği öğrenildi. Peki Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi rutin yapılan koronavirüs testlerin sonucunda sette çıkan vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle çekimlere bir süre ara verildi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 29 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2021

05:40 Seksenler

06:50: Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

01:45 Yok Olmadan Keşfet

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