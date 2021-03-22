Pazartesi akşamları beğeni ile izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. Diziseverler yeni bölümü beklerken dizinin yayına ara verdiği öğrenildi. Peki Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı...
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM NEDEN YOK?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi rutin yapılan koronavirüs testlerin sonucunda sette çıkan vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle çekimlere bir süre ara verildi.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni bölümü 29 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2021
05:40 Seksenler
06:50: Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
01:45 Yok Olmadan Keşfet
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