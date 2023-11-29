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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de istinat duvarı çöktü

        Büyükçekmece'de istinat duvarının çöktü: 2 araç hasar gördü

        İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:18
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        Büyükçekmece'de istinat duvarı çöktü
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çökerken toprak kayması da meydana geldi.

        Toprakla dolan sitenin bahçesinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar toprağın altından çıkarıldı.

        Site sakinlerinden Cengizhan Kayı, evde annesiyle otururken olayın meydana geldiğini belirterek, "Bir anda deprem oldu zannettim. Bomba patladı hissine kapılıp dışarı çıktık. Gördüğünüz gibi toprak kayması oluştu. Şu an 2 arabamızda hasar var, hem komşunun hem de bizim" dedi.

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