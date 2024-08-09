Büyükşehir, Mudanya'daki otoparkı ücretsiz yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da o otoparkı ücretsiz yaptı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişini yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı
Giriş: 09.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:05
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turistik bölgelerinden olan Mudanya ilçesindeki BURULAŞ'a ait otoparkı ücretsiz yaptı.
Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kararıyla dolgu alanındaki kapalı pazar yeri karşısında bulunan BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.
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