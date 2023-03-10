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Haberler Gündem Eğitim Ç Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Ç Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Ç harfiyle başlayan hayvan isimleri: Ç harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Ç harfi; katı, patlamalı titreşimsiz bir ses olarak tarif edilen ve Türk alfabesinin dördüncü sırasında yer alan harftir. Türkçe gibi, birçok Latin alfabesini temel alan alfabelerde de yer alan ve özellikle Türkçede, sözcüklerin hem başında hem ortasında hem de sonunda bulunan ç harfine, birçok sözcükte rastlamak mümkündür. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ç Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Ç Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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1928 yılında gerçekleşen Harf İnkılabının ardından Türk alfabesine giren ve birçok kelimenin ilk harfi olarak kendine yer bulan ç harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İşte, ç harfi ile başlayan hayvanlar hakkındaki tüm detaylar…

Ç Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde c harfinden sonra ve e harfinden ise önce gelen bir ses olan ç harfi, dilimizdeki birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkmakta ve her alanda olduğu gibi, karada yaşayan memeliler, balıklar ya da sürüngenler arasında da ç harfi ile başlayan hayvanlar bulunmaktadır. Ç harfi denilince belki de ilk akla gelen hayvan olan çakaldan, ona kıyasla daha az bilinen Çaça balığına kadar, yaklaşık 100 kadar hayvanın ismi ç ile başlamaktadır.

Ç Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Ç harfi ile başlayan yaklaşık 100 farklı hayvan türü olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu başlık altında ise sizler için, bu canlılar arasında önce çıkan 10 hayvan ismini listeledik. İşte, ç harfi ile başlayan hayvanlar

  • Çakal
  • Çita
  • Çekirge
  • Çıyan
  • Çıngıraklı Yılan
  • Çoban Köpeği
  • Çöpçü Balığı
  • Çalı Kuşu
  • Çöl Tilkisi
  • Çeçe Sineği

Ç Harfi ile Başlayan Hayvanlar Hangileri

Ç harfi ile başlayan hayvan isimleri başlığı altında listelediğimiz ve sürüngenlerden, karada yaşayan memelilerden, kuşlardan ve balıklardan meydana gelen 10 farklı hayvanın özelliklerini bilmek yararımıza olacaktır. Şimdi gelin, bu 10 farklı hayvanın birtakım özelliklerine birlikte göz gezdirelim:

Çakal: Köpekgiller familyasına ait bir tür olan çakallar; küçük avcılar ve leşçi canlılar olarak bilinmektedir. 95 santimetreye varan uzunluğa ve 11 kilograma varan ağırlığa sahip olabilen bu canlılar, ormanlık ve çalılık alanlarda yaşamaktadırlar.

Çita: Dünyanın en hızlı koşan hayvanı olarak dikkatleri üzerine çeken çitalar; kedigiller familyasının bir üyesidirler. Güney ve Doğru Afrika coğrafyasında kendine yaşam alanı bulmuş olan bu tür, aslanların aksine gizlenerek avlanmamaktadır.

Çekirge: Düz kanatlılar ailesinin sıçrayışı bir üyesi olan çekirgeler, 5 santimetreye varan boyutlara ulaşabilmektedir. Genellikle çöllere yakın olan sıcak bölgelerde yaşayan çekirgeler, Anadolu coğrafyasında da yaşamaktadırlar.

Çıyan: Eklembacaklılardan bir tanesi olan ve çok hızlı hareket edebilen çıyan, Antarktika dışına her coğrafyada kendine yaşam alanı bulabilen bir türdür.

Çıngıraklı Yılan: Engerek yılanlarının bir alt familyasından olan ve Asya ile Amerika’da yaşayan bu yılan türünün boyutları 4 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Çoban Köpeği: Küçük ya da büyükbaş sürülerinin idaresinde kullanılan köpeklerdir. Çevik, süratli olmaları sebebiyle her türlü arazide görev yapabilen çoban köpekleri, aynı zamanda iyi birer evcil hayvan da olabilmektedir.

Çöpçü Balığı: Akvaryumlarda balık besleyenlerin yakından tanıdığı bu türün kökeni Güney Amerika’dır.

Çalı Kuşu: Avrupa ve Asya coğrafyasının ormanlık alanlarında yaşayan ve ötücü bir kuş türü olan çalı kuşları, böcekçil beslenen canlılar arasında yer almaktadır.

Çöl Tilkisi: Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında yaşayan çöl tilkileri, köpekgiller familyasının en küçük üyesi olarak bilinirler.

Çeçe Sineği: Uyku hastalığına sebep olan bir paraziti kendi bünyesinde taşıyan bir sinektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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