İbrahim Tatlıses’in 25 yıl önce seslendirmiş olduğu ‘Ben Ne İnsanlar Gördüm’ şarkısını kendine has tarzı ile yeniden yorumlayan genç sanatçı, şarkıya Kubilay Kasap yönetmenliğinde klip çekti. Levent’te bir otelin çatısında gerçekleşen çekimler yaklaşık 20 saatte tamamlandı.

Sözü Ahmet Selçuk İlkan, müziği Mehmet Aslan’a ait olan ‘Ben Ne İnsanlar Gördüm’ şarkısı Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşuyor.

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