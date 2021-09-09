ÜÇ GÜZEL BİR ARADA



Türkiye eski güzelleri Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan da gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi. Türkiye'nin 'en güzel kızı'nı seçen jüri koltuğunda oturan isimlerden olan Arzum Onan 1993'te, Çağla Şıkel 1997'de ve Azra Akın ise 2002'de birincilik tacını takmıştı.