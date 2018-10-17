Çöpler dere kenarında biriktiriliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden bu yana çözülemeyen bir çevre sorunu haline geldi. DHA'nın haberine göre, Rize'nin Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi'nde, belediye tarafından 3 yıldır mahallelerden toplanan çöpler vahşi depolama yöntemi ile Çağlayan Deresi kenarında biriktiriliyor. Belediye ekipleri, dökülen çöplerin üzerini kapatarak koku yayılmasını önlemeye çalışıyor. Ancak, alanda biriken çöplerden çevreye yayılan kötü kokular bölgede yaşayanları canlarından bezdirmiş durumda. Kokudan dışarı çıkamadıklarını, pencere dahi açamadıklarını belirten vatandaşlar, çöplüğün kapatılmasını istiyor.

'KOKUDAN EVDE DURAMIYORUZ'



Çevreye yayılan kokudan rahatsız olduklarını anlatan Bülent Güven, "Ben bir mahalleli olarak bu çöplerden rahatsızım. Fındıklı Belediyesi başka bir yer bulamadı, bu çöpleri evimize yakın yerlere döktü. Biz de kokudan evlerimizde duramıyoruz. Misafirlerim geldi, evimden içeri alamadım. Çünkü evin içerisi de pis kokuyor, dışı da pis kokuyor. Ben şimdi ne yapayım? Kapı, pencere açamaz olduk. Kokudan evlerimizde duramaz hale geldik" dedi.



'BİZİ ÇILDIRTMASINLAR'



Fındıklı Dereleri Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar da insanların yaşam alanına çöp depolandığını belirterek bu çöpün bu alana yakışmadığını söyledi. Acar, "Dereleri mahvettik, sularımızı, toprağımızı, havamızı kirlettik. Biz burada yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Burada bir yağmur yağdığı zaman, derelerden, evimizde bulanık su akıyor. Biz bunu hak etmiyoruz, bu hizmet değil. Su insanların yaşam kaynağı, su vitamindir, hayattır, kandır, candır, ibadettir ve temizliktir. Bu suyun anasını ağlatmasınlar ve bize kulak versinler, bizi çileden çıkartmasınlar. Gerekirse buradaki halkı buraya toplarız, Fındıklı´yı buraya yığarız. Buraya önlem alınsın" diye konuştu.



'ÇÖPLÜĞÜN YAKININDA İÇME SUYU KUYUSU VAR'



CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu ise çöp depolanan alanın içme suyu alınan dereye çok yakın bir mesafede olduğunu belirterek şunları dedi:



"Bu çöplüğün aşağısında bizim su içme kuyumuz var. Farklı kuyular var ama yeterli olmadığı zaman biz bu kuyudan su veriliyor. Bu gördüğünüz bütün alanlar dere yatakları. Buradaki arazi sahipleri, yerlerini para karşılığı mutlaka belediyeye veriyordur. Bu alan halk sağlığına zarar verecek durumda. Evet belediyecilikte en büyük sorun çöp sorunudur, 15 yıldır bu sorunu halledemediler. Bu sadece ilçenin durumu değil, bu sadece mevcut olan AK Parti'li belediyelerin de çözebileceği bir şey değil, bu topluca halledebileceğimiz bir sorun. Önümüzdeki belediye seçimlerinde, çöp sorununu halledemeyecek hiçbir belediye başkan adayı, bizden de dahil olmak üzere aday olmasın. Bu bir halk sağlığıdır, bunu korumak hepimizin görevidir."



BELEDİYE BAŞKANI: YAPILAN İŞ DOĞRU MU, DEĞİL



Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban da çöplük alanla ilgili tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Çöp konusunun kendi ilçelerinde olduğu gibi diğer tüm ilçelerinde sorunu olduğunu ifade eden Özbalaban, "Bizim gibi küçük ölçekli ilçelerde, bu gibi durumların çözümü zor. Çünkü çöp kimsenin istemediği, kendisine yaklaştırıldığı zaman itiraz edilen bir şey. Birkaç uygun yer bulduk. İtirazlar oldu ama bu çöp bir şekilde dökülecek. Biz bunun çaresini arıyoruz. 5 ilçe belediyesi olarak bir çöp birliği kurduk. Güzel bir tesis yapmayı planlıyoruz. Şu anda geçici olarak söylenen yerlere çöpleri döküyoruz. Bizim şu anda döktüğümüz yerler tarıma elverişli alanlara dönüştü. Haftada 2 defa içme sularımız Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor. Bugüne kadar olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Bu durum biraz seçim malzemesi yapılıyor. 3-4 yıldır yapılan çöp dökme işleminin bu günlerde gündeme getirilmesi biraz anlamlı geldi. Yapılan iş doğrumu? Değil. İmkansızlıklardan yapılan bir şey. Bunu da çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çöpü de toprakla kamufle ediyoruz, üzerini kapatıyoruz. Orada yer altı sularına karıştığı iddia ediliyor ama orada pompalar çalışmıyor. Biz dağlardan gelen suyu ilçemize veriyoruz. Ancak vatandaş çöpü görmek istemiyor ve haklılar" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ