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Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını kaybettim

11 illimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ı kaybeden Çağrı Çıtanak, "Kimliğimin yarısını kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı

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  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde on binlerce insan yaşamını yitirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan Hataylı oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    "SOKAKLARIMIZDA YANKILANAN ANNELERİMİZİN SESLERİ..."

    Çağrı Çıtanak, annesinin vefatı sonrasında duygularını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getirdi: Ben Mehmet Çağrı Çıtanak. 10.10.1990’da Hatay’da doğdum. Bir kısmınızın Suriye sandığı, bir kısmınızın terör bölgesi sandığı, bir kısmınızın yaşayan herkesi Arap sandığı, Akdeniz’in kuytu köşesi, medeniyet beşiği, hoşgörü diyarı Hatay... Bağımsız bir cumhuriyet iken oy birliği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sarılan Hatay... Uğruna kan dökülmeden ülke topraklarına katılan tek il olan Hatay. Benim canım memleketim! Bana savaşmamayı, sevmeyi, kardeşliği öğreten memleketim… Bana bütün Anadolu’yu eve sığdırarak öğreten annem, çocukluk arkadaşlarım, mahallemiz, esnaf komşularımız, sırasıyla önce oynadığımız, sonra köşesinde oturduğumuz, sonra koşup kaçtığımız, sonra köşesinde takıldığımız ve vakti geldiğinde bavulumuzla köşesini dönüp gittiğimiz sokaklarımız. Sokaklarımızda yankılanan annelerimizin sesleri...
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    "ANNEMİN BANA ÖĞRETTİKLERİNDEN BAHSETMEK İSTEDİM"

    Hepsi 6 Şubat 2023 saat 04.17 itibarı ile bir daha ne zaman yaşayabileceğimizi bilmediğimiz ya da yaşayamayacağımızı bildiğimiz anılar oldu. Attığım ilk adımın şahitliğinden tutun da yazdığım ilk öykünün ilhamı olmaya kadar her anımın en nadide parçası annemi kaybettik. Çocukken, ölmüş insanların fotoğraflarını gördüm diye kabuslar gördüğüm çok gecem oldu. O yüzden annemin herhangi bir fotoğrafını paylaşmak istemedim. Bu paylaşıma denk gelen kardeşlerim olursa etkilenmelerini istemem. Onun yerine hayatı boyunca çevresindekilerle sadece ödünç alıp verdiği kitapların sayıları için tartışmış bir kadını anmak için bana öğrettiklerinden bahsetmek istedim. Böylece hepimiz aynı öğretilere sahip olarak gerçek bir aile olabiliriz.
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    "NE OLURSA OLSUN GÜLMEKTEN VAZGEÇME"

    1 - Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.

    2 - Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.

    3 - Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.

    4 - Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.

    5 - Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.

    6 - Sağlığına her zaman dikkat et.

    7 - Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.

    8 - Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa.
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    “KİMLİĞİMİN YARISINI KAYBETTİM”

    Daha nice öğüdü vardır cebimde muhakkak. Bunlar beni onun oğlu yapanlar. Antakya’da sadece annemi değil, 18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim. Kimliğimin yarısını kaybettim. Kalanlarla uzun, sağlıklı, huzurlu, bereketli yollarımız olsun. Süre içinde destek olan, yanımda olan, arayan ve soran, sarılan, gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ben annemin anısına gülmeye ve yaşamaya devam edeceğim. Her mutlu anımız gidenlerin ruhuna yarasın. Hepimize geçmiş olsun. Sevgilerimle...
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

    Öte yandan depremin ilk günü yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen Çağrı Çıtanak yetkililere yardım çağrısı yapmıştı; "Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye Cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."
  • Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını depremde kaybettim - Magazin haberleri

    Başak Gümülcinelioğlu da bulunduğu paylaşımda "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak'tan haber alamıyoruz" diyerek yardım istemişti. "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak 'dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım... Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok Kat: 3 Daire: 8 Antakya/Hatay Nevber Yurdal Çıtanak" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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