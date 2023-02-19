Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını kaybettim

"NE OLURSA OLSUN GÜLMEKTEN VAZGEÇME"

1 - Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.

2 - Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.

3 - Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.

4 - Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.

5 - Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.

6 - Sağlığına her zaman dikkat et.

7 - Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.

8 - Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa.