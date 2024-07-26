Çakal, kaza yaptı: Ben, benim vurduğum ağabey ve bana vuranlar
'Çakal' lakabı ile tanınan Rapçi Emirhan Çakal, otomobiliyle kaza yaptı. Kazayı yaptıktan sonra; "Her sene bir araç gidiyor" ifadelerini kullanan rapçiyi görüntülemeye çalışan bir kadın ise önüne bakmayınca Çakal'ın otomobiline çarptı
Rapçi Çakal, otomobiliyle trafikteyken park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilinde ciddi hasar meydana gelen 23 yaşındaki rapçi, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı.
O BAŞKASININ, BAŞKASI DA ONUN OTOMOBİLİNE VURDU
Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklerken o sırada otomobiliyle geçen bir kadın o anları kayda alırken rapçinin otomobiline çarptı.
"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"
Yaşadığı olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Çakal; "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum. Kadın, beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın" dedi.
"HER SENE BİR ARAÇ GİDİYOR"
Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal; "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.
"BEN, BENİM VURDUĞUM ABİ VE BANA VURANLAR"
Rapçi daha sonra kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek; "Ben, benim vurduğum ağabey, bana vuranlar" notunu düştü.