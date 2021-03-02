Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler, konusu nedir? Soruları seyirciler tarafından merak konusu oldu. Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans 3 filmi 2014 yılında vizyona girmişti.

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Derya Şensoy (Mihriban)

Derya Baykal (Mihriban'ın annesi)

Gürkan Uygun (Komiser)

Didem Balçın (Fatma)

Hakan Bilgin (Berber Hüseyin)

Ceyhun Yılmaz (Adem)

Bülent Serttaş (Deli Recep)

Bülent Çolak (Şerefsiz Metin)

Ünal Silver (Zagor İbrahim)

Günay Karacaoğlu (Öğretmen)

Hakan Hepcan (Taksi Şoförü)

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet hapishaneden deney kobaylığı karşılığında "denetimli serbestlik" koşulu ile çıktıktan sonra normal yaşama ayak uydurabilmek için "grup terapisine" gitmektedirler. Del Piero Hikmet, bir gün vapurda denk geldiği Mihriban ismindeki kadından çok etkilenir. Ancak Mihriban konuşamamaktadır. Buna rağmen her ikisi de birbirleriyle bir şekilde iletişimi sağlamaktadırlar. Del Piero Hikmet ile Mihriban birbirlerine aşık olurlar. Hikmet Mihriban ile evlenmeyi kafasına koyar. Kızın annesi Cemile, Hikmet'e ölmeden önce kızını tekrar konuşturmasını ve onun ağzından kendisine tekrar anne dediğini duymak istediğini söyler. Ancak bu ameliyat için oldukça yüklü bir para gerekmektedir. Hapishaneden denetimli serbestlik karşılığı çıkan ekip kirli işlere bulaşmamakta kararlı olsa da, Mihriban'ın tedavisi için bazı çakallıklar yapmak zorundadırlar. Ancak bu sefer yapacakları çakallıklar bir kişinin iyiliği içindir.[2][3]