DHA

Düzce'de gece saatlerinde 3 otomobil sürücüsü, çakarlı araçlarla trafiğe çıktı. Yolun boş olması nedeniyle makas atan, tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülerin yanında bulunanlarda otomobillerin bagajlarından çıkarak otomobillerin görüntülerini çekti.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri tespit eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere çakar kullanmaktan ve makas atmaktan dolayı toplamda 5 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.