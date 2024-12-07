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        Haberler Gündem Güncel Çaldıkları otomobili parçalama tehdidiyle sahibinden 1 milyon lira aldılar | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de çaldıkları otomobili parçalama tehdidiyle sahibinden 1 milyon lira alan şüphelilere operasyon

        Balıkesir Erdek'te çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon lira alan ve ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 04:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 04:37
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        Çaldıkları otomobili parçalama tehdidiyle sahibinden 1 milyon lira aldılar
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz 10 Ağustos'ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

        ŞÜPHELİLERE 1 MİLYON LİRAYI ELDEN TESLİM ETTİ

        Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon lirayı elden teslim edip, aracını geri aldı. Otomobil sahibinin suç duyurusu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.

        GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre; Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3’ü ise serbest bırakıldı.

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        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        #erdek
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