Çaldıkları otomobili parçalama tehdidiyle sahibinden 1 milyon lira aldılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz 10 Ağustos'ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

ŞÜPHELİLERE 1 MİLYON LİRAYI ELDEN TESLİM ETTİ

Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon lirayı elden teslim edip, aracını geri aldı. Otomobil sahibinin suç duyurusu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.