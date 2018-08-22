Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Şişli'de 1 Haziran günü Ahmet A.'nın otomobili çalındı. Olayla ilgili çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri film gibi bir takip başlattı. Polis sahte evraklar hazırlanan aracın Gaziantep'e doğru gittiğini tespit edince İstanbul'dan bu kente iz sürdü. 2 ay süren çalışmalar sonucu aracın Nizip'ten Suriye'ye geçtiği belirlendi. Bir hafta önce aracı sınırdan geçirdiği iddia edilen Yusuf K. geri dönüşte gözaltına alındı.



ARAÇ TAMPON BÖLGEDE BULUNDU

Yapılan araştırmada Suriye'nin güvenlik tampon bölgesinde bulunan araç Türk yetkilileri tarafından Öncüpınar sınır kapısına getirilerek polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilen Yusuf K., suçlamaları kabul etmedi. Bulunan araç ise sahibine teslim edildi.

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