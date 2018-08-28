Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Şişli'de 3 gün önce otoparka bıraktığı otomobilini almaya giden Yusuf E. aracı yerinde bulamayınca şok yaşadı. Lüks marka aracının otoparkta olmadığını gören Yusuf E. şikayette bulundu. Aynı gün otoparktaki işyerinde çok sayıda kol saati, yüzük ve eski para koleksiyonunun da çalındığını fark eden işyeri sahibi Bekir G. de polise başvurdu.

Harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı kısa sürede çözdü. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde arabayı çalan kişinin 4 aydır otoparkta çalışan Gürcistan uyruklu Giorgi K. (30) olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda zanlı dün Aksaray'da yakalandı, aracı ve patronuna ait eşyaları çaldığını itiraf etti. Çalınan eşyalar zanlının Fatih'te kaldığı pansiyonda, araç ise Bağcılar'da kaza yapmış halde bulundu. Soruşturmanın ardından Giorgi K. tutuklandı.

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