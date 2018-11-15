Şüpheliler birbirlerini suçladı

Fatih’te yaklaşık 5 ay önce Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak etrafı alçı ve sıvayla kapanmış halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede ev sahibi Sami Ben Abdelghani, olayı polise ihbar eden Muhammed Aymen Mımounı ve o sırada evde bulunan Najla Meknı’nin maktülü birlikte öldürdükleri kaydedildi.



İHA'nın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilerden Tunuslu Muhammed Aymen Mımounı’nin olayı polise ihbar ettiği kaydedildi.



Muhammed Aymen Mımounı’nın olay yerinde polislere ev sahibi Sami Ben Abdelghani’yi göstererek “Bu öldürdü” dediği kaydedilen iddianamede, ihbarcının göstermesiyle banyodaki çevresi alçı ve sıvayla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde maktul Rojdi Tubuldi’nin cesedinin bulunduğu anlatıldı.



“İÇKİ İÇİP KOKAİN ALDIK, BİR SÜRE SONRA AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ"

Soruşturma kapsamında tutuklanan ihbarcı Muhammed Aymen Mımounı’nın ifadesinde, “O gece birlikte içki içip kokain aldık. Maktul daha sonra eroin içti. Bir süre sonra ağzından köpükler gelmeye başlayınca kalp masajı yaptık. Kendisine gelmişti. Sabah kalktığımda maktul aynı yerde yatıyordu. Sami’yle birlikte kontrol ettik. Ölmüştü. Üç gün boyunca şahıs ölü şekilde sandalyenin üzerinde oturur vaziyetteydi. Ceset kokmaya başlayınca Sami cesedi çömelmiş şekilde bağlayarak poşete koydu. Ardından çamaşır makinesinin içine soktu. Makineye cesedi koyduktan sonra duvara dayayıp önünü kapattı. Çevresini de alçıyla kapattı. Sonraki iki gün boyunca alçı ve sıvayla uğraştı. Tunus’a gidince annem babam polise anlatmamı istedi. Ben de Türkiye’ye gelerek polise her şeyi anlattım” dediği iddianamede yer aldı.



“İHBARCI MAKTULÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GÖMDÜ”



Ev sahibi Sami Ben Abdelghani de ifadesinde, “2005’te karıştığım göçmen kaçakçılığı nedeniyle yurt dışı yasağı konulduğu için Türkiye’den çıkamadım. Maktul Rojdi Tubuldi ile birlikte içki içtik, kokain kullandık. Ağzından köpükler geliyordu. Sonra uyudum. İki saat sonra uyandığımda maktul yerde yatıyordu. Sonraki iki gün boyunca maktulü, ihbarcının odasında otururken gördüm. Muhammed Aymen daha sonra maktulü parka bıraktığını bana anlattı. Muhammed Aymen birkaç gün sonra bana evde bir depo yapacağım dedi. Benim çalışmayan bulaşık makinesinin üzerini kırarak kapak gibi dekor yaptı. Çamaşır makinesini de bunun üzerine koydu. Sonra da maktulü buraya gömdüğünü söyledi. Kimseye anlatamadım. Polisler geldi. Misafirim Najla Mekni olay anında yanımızda değildi” dedi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Najla Mekni de ifadesinde hiçbir şeyden haberi olmadığını ve polislerin geldiği gün eve misafir olarak geldiğini kaydettiği iddianamede yer aldı.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ikisi tutuklu üç sanığın birlikte hareket ederek maktul Rojdi Tubuldi’yi öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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