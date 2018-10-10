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Kaçarken taksilere de silah doğrultmuş
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Camdan bakan çocuğunun gözü önünde eşini vurdu

Küçükçekmece’de lüks site önünde bir kadın camdan bakan çocuklarının gözü önünde kocası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi koca ise olay yerinden kaçtı.

10.10.2018 - 09:19 | Güncelleme:

Olay, dün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi’nde lüks bir site önünde yaşandı. İddiaya göre isminin M.Y. olduğu kocasıyla bir gün öncede tartışan bir kadın, ertesi gün aynı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerine iddiasına göre, 2 çocuk annesi kadın sitenin önüne gelen kocasıyla bir süre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın sonrasında öfkeli koca camdan çocukların ‘baba yapma’ diye bağırmasına rağmen art arda silahını ateşledi. Bacaklarına birkaç el ateş gelen kadının yardımına yine çevredekiler yetişti. M.Y. ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yine görgü tanıklarının beyanına göre kendisine müdahale etmeye çalışan vatandaşlara da silah doğrulttu. Olay yerine gelen ambulans ile kadın hastaneye kaldırılırken, polis ise kaçan şüphelinin peşine düştü.

KAÇARKEN TAKSİLERE DE SİLAH DOĞRULTMUŞ

Olay sonrası yaşananları aktaran ticari taksi sürücüsü, “Buradan yolcumu aldım havalimanına gidecektim. Tam çıkarken silah sesleri duydum kadının birisi yerde yatmış bağırıyordu. Bir beyefendi de elinde silahla bir şeyler söylüyordu ama onu duyamadım. Burada silahla bana dur diye ikaz da bulundu bende durmadım yolcum olduğu için. Arka da da bir ticari sürücüsü daha vardı ona da silah doğrulttu. Onun da yolcusu vardı” dedi.

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