Cameron Diaz emekli olduktan 11 yıl sonra yeni filminin galasında

Cameron Diaz, bir önceki çalışmasında 2014'te kamera karşısına geçmiş, 2018'de ise oyunculuktan emekli olduğunu açıklamıştı.

Cameron Diaz, Berlin'deki 'Back in Action' filminin galasında spot ışıklarına ışıltılı bir dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, 11 yıldan uzun bir süre sonra ilk film galasını gerçekleştirdi.

Etkinlik, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle filmin New York galasının iptal edilmesini ardından yapıldı. Diaz, Almanya galasında, başrol oyuncusu Jamie Foxx ile birlikte kırmızı halıda yürüdü.

Sade şıklığıyla dikkat çeken 52 yaşındaki Diaz, 2014'te çektiği 'Annie' filminden sonra ilk filmi olan 'Back in Action'ın galasında heyecanlı görünüyordu.

Seth Gordon'un yönetmenliğini üstlendiği filmde balrol oyuncuları Diaz ve Foxx, iki CIA ajanını canlandırdı. CIA casusluğunu bırakıp aile kurmaya karar veren 'Emily' ile 'Matt’in yaşadıklarını anlatan filmde, yıllar sonra gerçek kimlikleri ortaya çıkan ikili, kendilerini yeniden casusluk dünyasında mücadele ederken buluyor.

Filmin kadrosunda ayrıca; Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott, McKenna Roberts, Rylan Jackson ve Jamie Demetriou yer alıyor.

Geçen yıl ekim ayında Fortune'un En Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde katılan Diaz, sinemadan ayrılışını anlatırken; "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" demişti.

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Cameron Diaz, Hollywood'a dönüşünü anlatırken ise "Ailem için tam da doğru zamandı. Covid'den sonra uzun bir süre evdeydik ve bu harikaydı ama sorun şu ki muhtemelen orada kalacaktık, şu anda halen orada olacaktık. İnsanlar 'Bitti' diyordu ve ben de 'Hayır bitmedi, benim için bitmedi' diyordum" şeklinde konuşmuştu.

"Bu yüzden kendimi zorlamak zorunda kaldım" diyen Cameron Diaz; "Eşim en iyisidir. 'Bizi destekledin ve aileyi kurdun, artık seni desteklememizin ve işini yapmanın zamanı geldi. Yap da göreyim' dedi. Ben de 'Tamam, işte başlıyoruz' dedim" ifadesini kullanmıştı.