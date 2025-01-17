Cameron Diaz; eylülde böyle, ocakta böyle

Ünlü oyuncunun beş aylık değişimi hayranlık uyandırdı. Diaz'ın verdiği kilolar da dikkat çekti.

Cameron Diaz, Hollywood'a dönüşünü anlatırken; "Ailem için tam da doğru zamandı. Covid'den sonra uzun bir süre evdeydik ve bu harikaydı ama sorun şu ki muhtemelen orada kalacaktık, şu anda halen orada olacaktık. İnsanlar 'Bitti' diyordu ve ben de 'Hayır bitmedi, benim için bitmedi' diyordum" şeklinde konuşmuştu.



"Bu yüzden kendimi zorlamak zorunda kaldım" diyen Cameron Diaz; "Eşim en iyisidir. 'Bizi destekledin ve aileyi kurdun, artık seni desteklememizin ve işini yapmanın zamanı geldi. Yap da göreyim' dedi. Ben de 'Tamam, işte başlıyoruz' dedim" ifadesini kullanmıştı.