Cameron Diaz; eylülde böyle, ocakta böyle
Emekli olduğunu açıkladıktan 11 yıl sonra oyunculuğa geri dönen Cameron Diaz'ın değişimi hayranlık uyandırdı
2014'ten bu yana hiçbir filmde rol almayan Cameron Diaz, uzun bir aradan sonra sinemaya dönme kararı almıştı. Diaz, Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı 'Back in Action' filmiyle kamera karşısına geçti.
Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle filmin New York galası, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşti. Diaz, başrolü paylaştığı Jamie Foxx ile birlikte kırmızı halıda yürüdü. Ünlü oyuncunun, mesleğine geri dönmesinin kendisine iyi geldiği gözlemlendi.
Cameron Diaz, geçtiğimiz yıl eylül ayında müzisyen eşi Benji Madden ve kızı Raddix Chloe ile Santa Barbara'da bulunan bir eczaneden çıkarken görüntülenmişti.
Cameron Diaz, Hollywood yıldızından çok uzakta bir görüntü sergilemişti.
Ünlü oyuncunun beş aylık değişimi hayranlık uyandırdı. Diaz'ın verdiği kilolar da dikkat çekti.
Cameron Diaz, Hollywood'a dönüşünü anlatırken; "Ailem için tam da doğru zamandı. Covid'den sonra uzun bir süre evdeydik ve bu harikaydı ama sorun şu ki muhtemelen orada kalacaktık, şu anda halen orada olacaktık. İnsanlar 'Bitti' diyordu ve ben de 'Hayır bitmedi, benim için bitmedi' diyordum" şeklinde konuşmuştu.
"Bu yüzden kendimi zorlamak zorunda kaldım" diyen Cameron Diaz; "Eşim en iyisidir. 'Bizi destekledin ve aileyi kurdun, artık seni desteklememizin ve işini yapmanın zamanı geldi. Yap da göreyim' dedi. Ben de 'Tamam, işte başlıyoruz' dedim" ifadesini kullanmıştı.