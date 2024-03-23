Cameron Diaz, ikinci kez anne oldu

"Oğlumuz Kardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutlu ve heyecanlıyız. O muhteşem ve hepimiz burada olduğu için çok mutluyuz. Çocukların güvenliği ve mahremiyeti için hiçbir fotoğraf paylaşmayacağız ama o gerçekten çok tatlı. Kendimizi çok mutlu ve minnettar hissediyoruz. Ailemizden sizin ailenize çok sevgi gönderiyoruz. En iyi dilekler."

Fotoğraflar: Instagram, Mega, Backgrid USA, Backgrid UK