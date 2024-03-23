Cameron Diaz, ikinci kez anne oldu
51 yaşındaki Cameron Diaz ve 45 yaşındaki Rapçi eşi Benji Madden, ikinci kez anne ve baba oldu
ABD'li ünlü oyuncu Cameron Diaz, 2015'te eşi eşi Benji Madden ile evlenmiş ve iddialara göre; yıllar süren doğurganlık tedavisinden sonra taşıyıcı anne tarafından 2019 yılında Raddix adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Cameron Diaz ile eşi Benji Madden, geçtiğimiz günlerde, ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını; "Küçük bir kuş bana fısıldadı" şeklinde şöyle duyurdu;
"Oğlumuz Kardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutlu ve heyecanlıyız. O muhteşem ve hepimiz burada olduğu için çok mutluyuz. Çocukların güvenliği ve mahremiyeti için hiçbir fotoğraf paylaşmayacağız ama o gerçekten çok tatlı. Kendimizi çok mutlu ve minnettar hissediyoruz. Ailemizden sizin ailenize çok sevgi gönderiyoruz. En iyi dilekler."
Fotoğraflar: Instagram, Mega, Backgrid USA, Backgrid UK