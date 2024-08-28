Cameron Diaz ile eşi Benji Madden'den aşk öpücüğü

İkinci çocuğuna hamilelik dönemiyle ilgili bilgi paylaşmamaları, çiftin ebeveynlik yolculukları hakkında spekülasyonlara yol açmıştı.

47 yaşında ilk kez anne olan Cameron Diaz ile Benji Madden hakkında taşıyıcı anne yöntemine başvurduklarına dair spekülasyonlar yapılsa da çift bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.