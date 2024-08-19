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        Haberler Dünyadan Cameron Diaz kameralardan uzak büyüttüğü çocuklarıyla görüntülendi - magazin haberleri

        Cameron Diaz kameralardan uzak büyüttüğü çocuklarıyla görüntülendi

        47 yaşında ilk kez, 51 yaşında ikinci kez anne olan Cameron Diaz, kameralardan uzak büyüttüğü çocukları ve müzisyen eşi Benji Madden ile birlikte fotoğraflandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:46
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        Ailesiyle kameralardanuzak bir hayat yaşayan Cameron Diaz, önceki gün Santa Barbara'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, eşi Benji Madden, çocukları Raddix ve Cardinal ile birlikteydi.

        Aileye, komşularının çocuğu da eşlik etti.

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        Diaz, 45 yaşındaki müzisyen eşi ve 4 yaşındaki kızı ile yan yana yürürken, 5 aylık bebeğinin arabasını itiyordu.

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        Diaz ve Madden, 2015'te evlendi. İkinci çocuklarının doğumunu mart ayında duyurdular.

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        Instagram paylaşımında, "Oğlumuz Cardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. O harika ve hepimiz çok mutluyuz" ifadesini kullandılar.

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        Çift ayrıca, çocuklarının güvenliği ve gizliliği için fotoğraf paylaşmadıklarını belirterek, oğulları için "Ama o çok tatlı. Çok mutlu ve minnettar hissediyoruz" dedi.

        Çift, kızlarının doğumunu Ocak 2020'de duyurmuştu.

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        Hamilelik dönemiyle ilgili bilgi paylaşmamaları, çiftin ebeveynlik yolculukları hakkında spekülasyonlara yol açmıştı. 47 yaşında ilk kez anne olan Diaz ve eşi Madden hakkında taşıyıcı anne yöntemine başvurduklarına dair spekülasyonlar yapılsa da çift bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

        #Benji Madden
        #Cameron Diaz
        #aile çocuk
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