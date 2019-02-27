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İlçeye bağlı kırsaldaki Pekmezci köyünde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelen 2 kişi, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" dedi.
Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi 2 dolandırıcılık şüphelisine verdi. Bu arada şüphelilerin geldikleri taksinin yanına giden köy muhtarı, önce sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, bu kez araca binmek isteyen dolandırıcılık şüphelilerine kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen 2 şüpheli araca binmeyip, kaçtı.
CAMİDEN ANONS YAPILDI
Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, mahallede 2 şüphelinin bulunduğu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkmasını istedi.
Bunun üzerine aramaya çıkan çok sayıda kişi, 9 bin TL ile kaçan 2 şüpheliyi portakal bahçesinde ağaca tırmanmış halde yakaladı. Mahalle sakinleri tarafından ağaçtan indirilen İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden şehit babasından aldıkları 9 bin TL ele geçti.
Şüpheliler, çağrılan jandarma görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan İsmet K. ve Cemal Ç., sorgularının tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada 9 bin TL, şehit babası Süleyman Kuru'ya teslim edildi.
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