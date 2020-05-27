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Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler cuma namazının kılınacağı camilere çevrildi. "Camiler ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta camilerin açılacağı tarihi açıklamıştı. Peki Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı..."

CAMİLER NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı.