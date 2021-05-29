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HaberlerGündemAVRUPA'NIN EN YÜKSEĞİ! Son dakika: 587 metrelik Çamlıca Kulesi bugün açılıyor! - VİDEO
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Tam 587 metre! Avrupa'nın en yükseği: Çamlıca Kulesi!

İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak

AVRUPA'NIN EN YÜKSEĞİ! Son dakika: 587 metrelik Çamlıca Kulesi bugün açılıyor! - VİDEO
Tam 587 metre! Avrupa'nın en yükseği: Çamlıca Kulesi!
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AA

İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü olan bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Çamlıca Kulesi'ndeki son hazırlıklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde kontrol edilerek basın mensuplarına bilgi verildi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Karaismailoğlu, projenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle halkımızın yararlanabileceği seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açacağız. Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip.

"AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir.

"9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANABİLİR"

Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi’nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer almaktadır."

"AYNI ANDA 100 YAYIN YAPILABİLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı.

"33 BÜYÜK ANTEN SÖKÜLDÜ"

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten sökülerek, tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi. Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık. 7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.

Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından tamamlanan çalışmaları inceledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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