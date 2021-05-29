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"Kanal İstanbul Haziran'da!"

İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümünde, 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Haziran ayının son haftasında Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun çevresinde iki şehir inşa edeceğiz. Bu iki şehirle İstanbul bambaşka olacak" dedi

DUYURDU! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Kanal İstanbul Haziran'da!"
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HABERTURK.COM

İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 568'inci yılında mega kent çok önemli bir yapıya daha kavuştu. 2017 yılında yapımına başlanan, 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılıştan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şehrimize yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan Çamlıca verici tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dün Taksim Camii'ni açmıştık bugün buranın açılışını gerçekleştiriyoruz.

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERDİK"

Bu proje üzerinde Binali Bey kardeşimle uzun süre durduk ve hayata geçirmiş olduk. Yüz kadar radyonun buradan ortak yayın yapması bizim ayrı bir başarımız oldu. İletişim yayını faaliyetinde Çamlıca'da görüntü kirliliğine de son verdik. Bunu başka illerimizde de planlıyoruz. Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını yatırımlarla ortaya koymuş partidir.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMAZ"

Çevrecilik lafla olmuyor ispata vücutla olur. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.

LAMARTINE'İN SÖZÜNÜ ANIMSATTI

Çanakkale'de de benzer bir eserin inşası önemli bir adımdır. Bu eseri sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ünlü düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacak olsam, Çamlıca Tepesi'nden bakardım' sözünü hatırlamamız gerekir.

"EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

587 metre yüksekliğinde bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı olmuştur. 100 radyonun yayını birbirine karışmadan yapılacaktır. Tüm kurumlarımızı, yüklenici firmayı, emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şiirleri ve şarkıları terennüm edecek misafirlere keyifli vakitler diliyorum.

"İSTANBUL BU COĞRAFYANIN KALBİDİR"

İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Anadolu'da yaşayan her vatandaşımızın burası ile irtibatı vardır. 81 ilin bayraktarlığını yapan bir şehirdir İstanbul. Nüfusu ülkenin beşte biri, yatırımları Türkiye'nin üçte biridir. Deniziyle, boğazıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, camileriyle üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış şehirdir İstanbul.

KANAL İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Rahatsız olanlar var ama buna hazır olsunlar. İnşallah Haziran ayının son haftasında Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun çevresinde iki şehir inşa edeceğiz. Bu iki şehirle İstanbul bambaşka olacak. O malum tipler, "Ya bunlar bunu nereden çıkardı" diyecekler. İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte çok yıpratıldı.

"ONLAR ÇÖPLERİ PATLATTI, BİZ İNŞA ETTİK"

Biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşın ölümüne tanık olan bir yönetim değildik. Onlar çöpleri patlattı biz yeniden inşa ettik. İstanbul'da hiçbir unsuru ihmal etmeden eserlerimizle yeni baştan inşa ettik. Getirilen her hizmeti takip ettik. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik.

"BU ŞEHRİ KALPTEN SEVMELİ"

Dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Kuzey Anadolu Otoyolu sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Bu şehre kalpten gelen bir sevda ile bağlanmak gerekiyor. Biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim olmak için değil hadim olmak için harcadık, bundan da pişmanlık duymuyoruz. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek için bir nedene daha sahip olduk.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

Çamlıca Kulesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı da tebrik ediyorum. İstanbul'u artık çok daha farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı göreceksiniz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim Çamlıca Kulemizi tüm İstanbul'a tüm insanlığa hayırlı kılsın.

Bu arada malum Çamlıca Camiimizi bitirdik, 111 metre uzunluğunda bir bayrak direğiyle bin metrekarelik Türk bayrağıyla Çamlıca'ya ayrı bir güzellik kattık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

KURDELE KESİLDİ HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genelbaşkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla kurdele kesimi töreni gerçekleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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