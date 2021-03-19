2018 yılında evlenen Can Bonomo-Öykü Karayel çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Mutluluklarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

'Roman' adını vereceği oğlunu kucağına almak için gün sayan Can Bonomo, eşi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ YÜRÜYÜŞÇÜYÜZ"

Bonomo'nun "Biz yürüyüşçüyüz" notunu düştüğü gönderi 94 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.