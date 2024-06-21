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        Haberler Gündem Çevre Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını: 1 köy boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını: 1 köy boşaltıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy civarında orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken 30 hanesi bulunan Çamköy, tedbir amacıyla boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 06:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 06:19
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        Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını: 1 köy boşaltıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ayvacık Kaymakamı Dr. Salih Sak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AFAD Çanakkale İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve diğer ilgililerle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

        VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMALAR

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, "Maalesef şu anda bulunduğumuz yerde de olduğu gibi Çanakkale'de rüzgarlı bir hava hakim. Bu rüzgarlı hava sıcaklığının artışıyla birlikte orman yangını sayımız maalesef arttı." dedi.

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        Tüm ekiplerin cansiperane şekilde mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

        "Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."

        1 KÖY TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Köyün boşaltıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Köyümüz 30 hane, tüm vatandaşlarımız tahliye edildi. Onları bu gece Ayvacık ilçe merkezinde misafir edeceğiz. Şu anda yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde umuyorum ki kontrol altına alınmış olacaktır. Şu ana kadar yangınla alakalı olumsuz bir durum yok. Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değildir. Arkadaşlarımız birkaç gündür sürdürdükleri bu mücadeleyi bu gece de Çamköy'de devam ettiriyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini paylaşacağız."

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        #Son dakika haberler
        #Çanakkale
        #Ayvacık
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