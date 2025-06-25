Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde M.K., boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kılıçarslan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Çanakkale'de olay, 12 Haziran'da Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. M.K., ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi.
12 YERİNDEN BIÇAKLADI
Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan, M.K.'nin arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı.
KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI
DHA'daki habere göre M.K. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY SONRASI KAÇTI
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Kılıçarslan'ı yakalama için çalışma başlattı.
AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI
Öte yandan Kılıçarslan'ın kaçmadan önce M.K.'nin bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan, gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Eren Kılıçarslan'ın M.K.'yi bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.K.'yi defalarca bıçaklayan Kılıçarslan'ın olay yerinden uzaklaştığı, çevredekilerin yerde kanlar içindeki M.K.'ye yardıma koştuğu görülüyor.