Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de boşanma aşamasında sokakta 12 kez bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde M.K., boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kılıçarslan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'de olay, 12 Haziran'da Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. M.K., ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi.

        12 YERİNDEN BIÇAKLADI

        Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan, M.K.'nin arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı.

        KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

        DHA'daki habere göre M.K. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAY SONRASI KAÇTI

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Kılıçarslan'ı yakalama için çalışma başlattı.

        AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

        Öte yandan Kılıçarslan'ın kaçmadan önce M.K.'nin bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan, gözaltına alındı.

        REKLAM

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan Eren Kılıçarslan'ın M.K.'yi bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.K.'yi defalarca bıçaklayan Kılıçarslan'ın olay yerinden uzaklaştığı, çevredekilerin yerde kanlar içindeki M.K.'ye yardıma koştuğu görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi