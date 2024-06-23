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        Haberler Müzik Candan Erçetin, Bursalı hayranlarıyla buluştu

        Candan Erçetin, Bursalı hayranlarıyla buluştu

        Yaz turnesine devam eden Candan Erçetin, Bursalı sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:27
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        Bursalı sevenleriyle buluştu
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        İzmir, Adana, Ankara ve Bursa’da sahne alan Candan Erçetin, aralıklarla dört ilde dört günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.

        Ardından Bursa'da sevenleriyle bir araya gelen Candan Erçetin, konserine 'Bahar' adlı şarkısı ile giriş yaptı.

        Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Candan Erçetin, konserini 'Memleketim' şarkısı ile noktaladı.

        Yoğun talep üzerine tekrar sahneye dönen Candan Erçetin, 'Kalenin Bedenleri' ve 'Zeytinyağlı Yiyemem Aman' türkülerini seyirciler ile hep bir ağızdan seslendirdi.

        25 Mayıs’ta İzmir ile başlayan yaz turnesine devam edecek Candan Erçetin, 6 Ağustos'ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 8 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 9 Ağustos’ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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        #Candan Erçetin
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