Candan Erçetin, yaz turnesinin başlangıcını yaptı
Candan Erçetin, yaz turnesi kapsamında İzmir, Adana, Ankara ve Bursa'da sahne aldı
Candan Erçetin, yaz turnesine devam ediyor. Kerki Solfej organizasyonuyla İzmir, Adana, Ankara ve Bursa'da sahne alan Candan Erçetin, aralıklarla dört ilde dört günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.
Bursa Kültürpark Açıkhava’daki programına, 'Bahar' şarkısıyla başlayan Candan Erçetin, dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
Sahnede enerjisiyle ve muhteşem performansıyla bir an olsun yerinde durmayan Candan Erçetin'e müzikseverler danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Erçetin, konserini 'Memleketim' şarkısı ile noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.
Yoğun talep üzerine tekrar sahneye dönen Erçetin, 'Kalenin Bedenleri' ve 'Zeytinyağlı Yiyemem Aman' türkülerini seyirciler ile hep bir ağızdan seslendirdi.
Candan Erçetin'in yaz turnesi şöyle;
6 Ağustos... Altınoluk Amfi Tiyatro
8 Ağustos... Bodrum Antik Tiyatro
9 Ağustos... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu