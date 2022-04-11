Candeğer Furtun retrospektifi Arter'de

Candeğer Furtun’un Arter’de devam eden ilk retrospektif sergisi, sanatçının altmış yıla yayılan üretimini kapsayan ve seramiğe dair özgün yaklaşımlarını sunarken pratiğinin yaşamsal, felsefi, tarihsel, toplumsal ve siyasi sorunsallardan beslenen katmanlarına ışık tutuyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, sanatçının 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden oluşan geniş bir seçkiyi üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleriyle buluşturuyor. Arter’in giriş ve -1. kat galerilerinde ücretsiz olarak görülebilen Candeğer Furtun retrospektifini ziyaret için son gün 17 Nisan 2022.

Arter’in, yaklaşık üç yıla yayılan bir hazırlık sürecinin ardından Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirdiği sergi, Candeğer Furtun’un retrospektif niteliğindeki ilk sergisi olma özelliği taşıyor. Sergi Furtun’un 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden oluşan geniş bir seçkiyi üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleriyle buluşturuyor.

Candeğer Furtun retrospektifi, sanatçının zengin form ve doku dünyasını yansıtan yüzden fazla yapıtını, atölyesindeki araştırma ve üretim süreçlerine yakından tanıklık eden arşiv malzemeleriyle bir araya getiriyor. Furtun’un sergide yer alan yapıtları seramiğe yeni bir yön veren Bauhaus, Konstrüktivizm veya Soyut Dışavurumculuk gibi akımlarda ifadesini bulan özgürlük ivmesini yansıtmakla kalmıyor, varoluşsal bir yaklaşımla ele aldığı çağdaş seramiğin sınırlarını da genişletiyor. Böylelikle, sanatında tesadüflere de izin vererek doğal süreçleri yapıtına dahil eden ve toprağı özgür bırakan Furtun’un, 1960’larda önemli bir dönüşüm geçiren seramik sanatına katkıları ziyaretçilerin deneyimine açılıyor.

SERGİNİN KİTABI ARTER KİTABEVİ’NDE

Candeğer Furtun retrospektifine eşlik eden bir kitap da Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. Kitap, Selen Ansen’in sanatçının yapıtını serginin yaklaşık üç yılı kapsayan hazırlık sürecinden yola çıkarak “kabuk” kavramı etrafında ele alan küratoryal sunuş metniyle açılıyor. Kitapta, Hanife Ölmez’in Furtun’la gerçekleştirdiği, sanatçının hem hayat hem de sanat öyküsünü şekillendiren deneyimlerine ışık tutan kapsamlı bir nehir söyleşinin yanı sıra Füreya Koral’ın Furtun için 1994’te yazdığı ve ilk kez bu yayında okurla buluşan bir metni de yer alıyor. Yazar Latife Tekin’in bu kitap için kaleme aldığı bir denemesine Deniz Artun’un sanat tarihsel bir incelemesi eşlik ederken kendileri de seramik sanatçısı olan Christie Brown, Phoebe Cummings, Sakine Çil ve Yasemin Özcan ise Furtun’un yapıtıyla “karşılaşmalarını” birer metinle yorumluyor. Şair Francis Ponge’un çamura ithafen yazdığı “tamamlanmamış kasidesi”, Melike Abasıyanık Kurtiç, Ayda Arel, Gottfried Borrmann ve Seyhun Topuz’un Furtun’un üretiminin farklı dönemlerine ve katmanlarına odaklanan metinleri ve sanatçının seramik yolculuğunda kurucu işlevler üstlenmiş eğitim tecrübeleri, geçmiş sergileri ve atölyesindeki üretim süreçlerine ilişkin arşiv niteliği taşıyan fotoğraflar da bu monografinin kapsamını genişleten diğer katkıları oluşturuyor.

Tasarımını Emre Çıkınoğlu’nun üstlendiği kitapta Hadiye Cangökçe ve flufoto (Barış Aras ve Elif Çakırlar) tarafından çekilen sergiden görünüm ve röprodüksiyon fotoğrafları yer alıyor. Candeğer Furtun başlıklı kitap, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir. Pazartesi hariç her gün 11:00–18:00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilen Arter Kütüphanesi’nde kitabın sayfaları karıştırılabilir.

Arter’in giriş katındaki Galeri 0’da başlayıp Galeri -1’de devam eden Candeğer Furtun sergisi için bilet gerekmiyor.